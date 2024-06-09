Hamas, İsrail'in 4 esiri kurtarma operasyonunda 3 esiri öldürdü

Hamas, İsrail ordusunun 4 İsrailli esiri kurtarmak için dün Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, biri ABD vatandaşı 3 esiri öldürdüğünü duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından İsrail'in 274 Filistinliyi öldürdüğü Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıya ilişkin görüntülerin yer aldığı açıklamada, "Sizin hükümetiniz (İsrail), bazı esirleri kurtarmak için birçok esiri öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "(İsrail) Ordunuzun dün Nusayrat kampında 4 esiri kurtarmak için gerçekleştirdiği katliamda, kendi ordunuz kendi esirlerinizden, biri ABD vatandaşı 3 esiri öldürdü." ifadesine yer verildi.

Esir takası anlaşmasına işaret edilen açıklamada, "Bizim esirlerimiz serbest bırakılmadan, sizin esirleriniz bırakılmayacak, zaman tükeniyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.