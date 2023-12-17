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Hamas, İsrail ile esir takası müzakerelerine devam etmeyecek

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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durmadığı sürece esir takası konusunda müzakere sürecine girmeyeceğini açıkladı.

Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tamamen durmadığı sürece esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecine girmeyeceklerini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı saldırılar tamamen durmadığı sürece esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecini açmayacağı yönündeki tutumunu teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'ın söz konusu tutumunu tüm arabuluculara ilettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yeni bir öneri üzerinde çalıştığını işaret etmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 291 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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