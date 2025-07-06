Hamas, İsrail ile Ateşkes ve Esir Takası Müzakerelerinde Değişiklik Taleplerinde Bulundu

Hamas'ın, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine yanıtında, eski insani yardım dağıtım mekanizmasına dönülmesi, müzakere sürecinde kalıcı ateşkes sağlanamazsa İsrail'in saldırılara dönmeyeceğine ilişkin güvence verilmesi ve İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesi konularında taleplerde bulunduğu iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hamas ile İsrail arasında müzakere sürecinde tartışılacak konulara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Hamas'ın anlaşmaya varmak için 3 konuda değişiklik talep ettiği ve bunda ısrarcı olduğu belirtilen haberde, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde bu konuların ele alınacağı ileri sürüldü.

Yüzlerce Filistinlinin ölümüne neden olan ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı merkezinde oluşturulan sözde insani yardım dağıtım modelinin değiştirilmesini talep eden Hamas'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezde olduğu eski modele dönülmesini talep ettiği ifade edildi.

Hamas, İsrail'in daha önceki ateşkes müzakereleri ile 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes sürecinde sergilediği tavır ve saldırılara tekrar başlama arzusu nedeniyle 60 günlük müzakereler sırasında kalıcı ateşkes için anlaşma sağlanamazsa, ateşkesin uzatılması ve saldırıların tekrar başlamamasına ilişkin ısrarını da sürdürdü.

Son olarak İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve tampon bölge konusunun da Hamas'ın teklifte değişiklik yaptığı talepleri arasında yer aldığı belirtildi.

İsrail müzakere heyeti Doha'ya uçtu

Öte yandan İsrail heyetinin ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi.

Heyetin daha önce de müzakereler için kendilerini taşıyan özel bir uçakla Tel Aviv'den ayrıldığı kaydedildi.

Heyette İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktör Yardımcısı ile Şabak ve dış istihbarat teşkilatı Mossad temsilcilerinin yer aldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuştu.