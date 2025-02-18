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Hamas, İsrail ile Anlaşma Kapsamında Daha Fazla Rehine Serbest Bırakacak

Hamas, İsrail ile Anlaşma Kapsamında Daha Fazla Rehine Serbest Bırakacak
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Hamas, bu Cumartesi günü varılan anlaşmanın öngördüğünden daha fazla sayıda rehineyi serbest bırakacağını duyurdu. Ayrıca, dört rehinenin cansız bedeninin de iade edileceği belirtildi. İlk etapta altı İsrailli rehine serbest kalacak.

Hamas bu Cumartesi günü İsrail'le varılan anlaşmanın öngördüğünden daha fazla sayıda rehineyi serbest bırakacağını duyurdu. Ayrıca dört rehinenin cansız bedeni de iade edilecek.Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında gelecek Cumartesi günü altı İsrailli rehine Hamas tarafından serbest bırakılacak. Daha önce yapılan açıklamada üç rehinenin bırakılacağı belirtilmişti.

Hamas'ın anlaşmada belirtilenden daha fazla sayıda rehineyi salıverme amacının "anlaşmanın koşullarını yerine getirmekteki ciddiyetini" göstermek olduğu belirtildi. Söz konusu altı kişiden ikisinin yaklaşık 10 yıldır Gazze'de tutulan İsrailliler olduğu bilgisi paylaşıldı. Böylelikle 19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşma kapsamında, ilk etapta serbest bırakılacak hayattaki tüm rehineler serbest kalmış olacak.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre örgüt Perşembe günü ayrıca İsrailli dört rehinenin cansız bedenini teslim edecek. Cansız bedenleri İsrail'e iade edilecekler arasında Bibas ailesinin üyelerinin de olduğu belirtildi. Yarden Bibas, Şubat ayının ilk günü serbest bırakılmıştı. Hamas, 7 Ekim 2023'te onunla birlikte Gazze'ye kaçırdığı eşi Şiri ve küçük çocukları Ariel ile Kfir'in İsrail saldırısında öldüğünü söylüyor.

Hamas son beş haftada beş Tayvanlı ve 19 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. Anlaşmanın ilk aşaması İsrail'in de toplam bin 904 Filistinli mahkumu serbest bırakmasını öngörüyor.

dpa / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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