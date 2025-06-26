Hamas: İsrail Hükümeti Halkını Kandırıyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail hükümetinin halkını kandırdığını ve askerlerini "hayali siyasi hedefler" uğruna "Gazze'de bataklığa" sürüklediğini belirtti.

Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin halkını kandırdığını kaydetti.

Netanyahu'nun askerlerini "hayali siyasi hedefler" uğruna "Gazze'de bataklığa" sürüklediğini belirten Ebu Ubeyde, "İşgalin saldırıları ve bu suç dolu savaş sürdükçe, düşman askerlerinin cenazeleri ve cesetleri artık kalıcı bir olgu haline gelecek." ifadesini kullandı.

Ebu Ubeyde, Hamas'ın silahlı kanadına mensup savaşçıların sergilediği direnişi, modern çağın en cesur ve fedakar özgürlük mücadelesi olarak tarihe geçtiğini belirterek, son dönemde kurulan pusuların bu kararlılığı ortaya koyduğunu vurguladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 7 İsrail askerinin öldüğü belirtilen pusuya ilişkin görüntüyü yayınlamıştı.

Öte yandan İsrail ordusundan gün içerisinde yapılan açıklamada ise Han Yunus'ta 605. Muharebe Mühendisliği Taburundan teğmen Matan Shai Yashinovski (21), başçavuş Ronel Ben-Moshe (20), başçavuş Niv Radia (20), çavuş Ronen Shapiro (19), çavuş Shahar Manoav (21) ve çavuş Maayan Baruch Pearlstein (20) isimli askerlerin öldüğü belirtilmişti.