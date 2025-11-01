Haberler

Hamas, İsrail'e Üç Ceset Kalıntısı Teslim Etti

Güncelleme:
Hamas, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen üç ceset kalıntısını Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti. Ceset kalıntıları, kimlik tespiti için İsrail'e ulaştırıldı.

Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen 3 cesedin kalıntılarını İsrail'e ulaştırılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim ettiği bildirildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Hamas'ın ceset kalıntılarını gerekli testlerin yapılması için teslim ettiği kaydedildi.

Hamas ve İsrail'in onayıyla Kızılhaç heyetinin teslim aldığı ceset kalıntılarının İsrailli yetkililere verildiği ve İsrail'e ulaştığı aktarıldı.

Kalıntıların kimlik tespiti için adli tıp kurumuna ulaştırıldığı belirtildi.

Cesetlerin kimlere ait olduğunun sabah saatlerine kadar açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlere ait 11 cesedin kaldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
