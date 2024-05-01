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Hamas, İsrail'e karşılık verdi

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak, Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'e ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak, Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'e ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyindeki Holit Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki İsrail askeri hedeflerinin "kısa menzilli füzelerle hedef alındığı" belirtildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Lübnan İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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