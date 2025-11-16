Haberler

Hamas, İsrail'den Alıkoyduğu Filistinlilerin Listesini Aldı

Güncelleme:
Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından alıkonulan 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listeyi teslim aldığını açıkladı. Bu listenin ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bir aydan uzun süren görüşmeler sonucu elde edildiği belirtildi.

Hamas, İsrail'den Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım sırasında alıkoyduğu 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listeyi teslim aldığını açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde alıkonulan 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listenin teslim alındığı" ifade edildi.

Söz konusu listenin, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması ve bilgi alışverişi çerçevesinde arabulucular vasıtasıyla bir aydan uzun süredir devam eden temaslar sonucunda alındığı kaydedildi.

İlgili kurumlarla birlikte listenin incelendiği, isimlerin denetlenerek tespit edildiği belirtilen açıklamada, 11 isim dışında tüm isimlerin teyit edildiği aktarıldı. Teyit edilemeyen 11 isim hakkında ise araştırma ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Hamas, hapishanelerde tutulan tüm tutukluların hayatının ve isim listesindeki herhangi bir hile veya aksaklığın sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

İlk kez İsrail'den Gazze'de alıkonulan Filistinlilerin isimlerini içeren bir listeyi teslim alan Hamas, gecikmenin nedeninin ise İsrail'in oyalanmasından ve bazı isimlerle oynayarak hile yapmasından kaynaklandığını kaydetti.

Ayrıca Hamas, İsrail'in hala hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde bazı Filistinli esirleri zorla kaybettiği ve şu ana kadar bunlar hakkında açıklama yapmayı reddettiğini ifade etti.

Bu kişilerin akıbetinin ortaya çıkması için Hamas'ın çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

