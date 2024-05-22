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Hamas, İsrail Bakanının Mescid-i Aksa Baskınını Kınadı

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Hamas Hareketi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını saldırganca bir iş olarak nitelendirdi. Hamas, baskının İsrail'in mukaddesat üzerinde meşruiyet kazandırmayacağını vurgulayarak tepki gösterdi.

Hamas Hareketi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini saldırganca bir iş ve ateşe benzin dökmek olarak niteledi.

Hamas Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki gösterdi.

Hamas, "saldırganca bir iş ve ateşe benzin dökmek" olarak nitelendirdiği baskının işgalci İsrail'e hiçbir zaman mukaddesat üzerinde bir meşruiyet kazandırmayacağını ve Mescid-i Aksa ve diğer mukaddesatın Nazi Siyonist ihtilalin inadına Arap ve İslami kimliğiyle kalmayı sürdüreceğini vurguladı.

Kudüs, Batı Şeria ve 1948 işgalindeki bölgelerde yaşayan Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya yönelik sistematik Yahudileştirme hamlelerine karşı durmaları çağrısı yapan Hamas, açıklamasında Filistinlilerden Aksa'ya gelmelerini ve murabıt olarak kalmayı yoğunlaştırmalarını bu şekilde Aksa'yı tüm kirletme ve Yahudileştirme gayretleri karşısında sağlam bir set oluşturmalarını istedi.

Arap Birliği'ne de çağrı yapan Hamas, "Mescid-i Aksa ile İslami ve Hıristiyanlığa dair tüm mukaddesatımızın karşı karşıya olduğu Siyonist tehdide karşı etkin bir şekilde hareket edilmesi zorunludur." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, beraberindeki fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimciyle birlikte bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ben Gvir'in baskın sırasında yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa arazisinin "İsrail halkı için en kutsal yer ve yalnızca İsrail'e ait olduğunu" iddia ettiği dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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