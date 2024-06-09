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Hamas, İsrail askerlerini ve araçlarını vurdu

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerini ve orduya ait araçları vurduklarını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerini ve orduya ait araçları vurduklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından paylaşılan videoda, Filistinli direnişçilerin, Refah kentinde İsrail ordusuna ait araçlara ve İsrail askerlerine ağır silahlar ve patlayıcılarla saldırı düzenlediği görüldü.

Kassam'dan paylaşılan videoya ilişkin yapılan açıklamada, Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'nda bulunan İsrail güçlerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nin güneyinde konuşlu İsrail askerleri ile Kuveyt Hastanesi çevresinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

Refah semalarında uçan bir "Apache" tipi helikopterin, SAM-7 füzesiyle hedef alındığı aktarıldı.

Aynı kentin batısındaki Tel Zurub bölgesinde bir İsrail askerinin keskin nişancı saldırısıyla vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Refah'ta Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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