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Hamas, İsrail askerlerini öldürdüğünü ve araçları imha ettiğini duyurdu

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 48 saatte 40 İsrail askerini öldürdüklerini, 44 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu. Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından açıklama yapıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 48 saatte 40 İsrail askerini öldürdüklerini, 44 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tüm cephelerinde 44 askeri aracı tamamen veya kısmen imha ettik." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugaylarının, "Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail güçlerini hedef aldığı eylemlerinde 40 İsrail askerini öldürdükleri ve onlarcasını yaraladıkları" belirtildi.

Açıklamada, "bubi tuzakları ile çok sayıda binanın havaya uçurulduğu, İsrail güçlerine ait saha komutanlığı merkezinin hedef alındığı, askerlerin toplandığı alanların havan topları ve kısa menzilli roketlerle hedef alındığı" bilgisine yer verildi.

İsrail henüz buna ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarda ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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