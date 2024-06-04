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Hamas, İsrail askerlerini hedef aldı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde pek çok noktada İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda ölen ve yaralanan askerler olduğu belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde pek çok noktada İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail ordusunun kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Refah'ın Eş-Şevke bölgesinin doğusunda yer alan Zelata Kavşağı yakınlarında, içinde İsrail askeri birliğinin bulunduğu sırada eve kurulmuş bubi tuzağının patlatıldığı, saldırıda ölen ve yaralanan askerler olduğu belirtildi.

Açıklamada, kentin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde ise İsrail askerlerinin bulunduğu mevkiye daha önce tuzaklanmış mayınların infilak ettirildiği, saldırı sonucu askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Zelata Kavşağı'nda ayrıca İsrail askeri aracının Yasin-105 roketiyle vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuzeydeki Gazze kentinde de bir evin içinde saklanan İsrail güçlerinin anti-personel füzeyle hedef alındığı dile getirildi.

Kassam ayrıca, Cibaliya Mülteci Kampı'nda, İsrail askerlerinin gelişinden önce evin nasıl tuzaklandığını gösteren video yayımladı.

Kaynak: AA / Güncel

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