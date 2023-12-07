Üye Girişi
Haberler

Hamas, İsrail askerlerini hedef aldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca İsrail'e ait tanklar ve komuta odaları da saldırıya uğradı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail güçlerini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Han Yunus kentinin kuzeydoğusunda 2 İsrail askerinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Han Yunus'un doğusunda ise 6 askerden müteşekkil İsrail yaya birliğiyle çatışmaya girildiği; olayda İsrail güçlerinden bazılarının yaralandığı ya da öldüğü ifade edildi.

Ayrıca birlikte bulunan bir robotun da ele geçirildiği kaydedildi.

Kassam Tugaylarının ayrıca Han Yunus'un doğusunda İsrail'e ait iki tankı Yasin-1 roketleriyle, kuzeyinde de bir Merkava tankını tanksavar bombayla vurduğu belirtildi.

Han Yunus'un doğu ve kuzey eksenlerine sızan İsrail güçlerinin de havan toplarıyla vurulduğu, Gazze'nin güney ekseninde İsrail'e ait komuta odalarının da hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Telegram İsrail Gazze Orta Doğu Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title