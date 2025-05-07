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Hamas, İsrail Askerlerine Yönelik Saldırı Düzenledi

Hamas, İsrail Askerlerine Yönelik Saldırı Düzenledi
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Han Yunus kentindeki saldırıda İsrail askerlerinin ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Saldırı sonrası bölgeye helikopterlerin indiği bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdikleri saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Han Yunus'un doğusunda bir mayın tarlasının patlatılması ve bölgenin havan toplarıyla vurulması sonucu Siyonist birlikten ölen ve yaralananlar oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Han Yunus'un doğusunda hedef alınan bölgede imha edilmiş zırhlı aracın İsrail güçleri tarafından çekildiği ve tahliye için bölgeye helikopterlerin indiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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