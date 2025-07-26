Hamas, İsrail Askerlerine Pusuda Saldırdı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda, İsrail askerlerini taşıyan araçları hedef aldı. Patlama sonucu iki araç ve içindekiler yandı. İsrail ordusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kurduğu pusuda, İsrail askerlerini taşıyan 3 aracı hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Han Yunus'ta İsrail askerlerini taşıyan iki aracın ön kısmına yerleştirilen yerel yapım patlayıcıların infilak ettirildiği belirtildi.

Patlamada, iki araç ve içindekilerin yandığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait diğer askeri personel taşıyıcısının da "Yasin-105" füzesiyle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin yangını söndürmek için müdahalede bulunduğu ve tahliye için bir helikopterin bölgeye iniş yaptığının gözlemlendiği aktarıldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel
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