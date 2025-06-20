Hamas, İsrail Askerlerine Havan Topu ve Roket Saldırısı Düzenledi

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine ve askeri araçlarına havan toplarıyla saldırı düzenledi. Ayrıca, Gazze sınırındaki yerleşim alanları kısa menzilli roketlerle hedef alındı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerleri ile askeri araçlarını havan toplarıyla, Gazze sınırındaki iki yerleşim yerini de kısa menzilli roketlerle hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyindeki Kızan en-Neccar bölgesinde havan toplarıyla bir grup İsrail askeri ile askeri araçların vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Han Yunus'un doğusuna tekabül eden Nirim ve Ein HaShlosha yerleşimlerinin ise 114 mm'lik kısa menzilli roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Saldırılarda İsrail ordusunun kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Güncel
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