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Hamas, İsrail askeri araçlarını imha ettiğini duyurdu

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde geçici 'insani ara'nın sona ermesinden bu yana geçen 10 gün içinde 180'den fazla İsrail askeri aracını imha ettiklerini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde geçici "insani ara"nın sona ermesinden bu yana geçen 10 gün içinde 180'den fazla İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu.

Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde başarısız olduğunu ve saldırılarına devam edip Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine doğru ilerledikçe daha çok başarısızlığa uğrayacağını belirtti.

İsrail askerlerinin "insani ara"dan önce ve sonra konuşlandıkları alanları hedef aldıklarını aktaran Ebu Ubeyde, "Gazze Şeridi'ndeki mücahitlerinin, insani aranın sona erdiği 1 Aralık'tan bu yana geçen 10 gün içinde 180'den fazla İsrail aracını tamamen veya kısmen imha etiklerini" kaydetti.

Kassam Sözcüsü, "İşgalciler, barbarca ve iğrenç bir savaşta sivillerden körü körüne intikam almaya ve altyapıları yok etmeye devam ediyor; bu, işgalci liderlerin övündüğü tek başarıları." ifadelerini kullandı.

"İnsani ara"nın güvenilirliklerini kanıtladığını, hiçbir esirin kendi şartları dışında serbest bırakılmadığını ve bırakılmayacağını vurgulayan Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun "halen darbeler aldığını ve sonraki darbelerin daha da büyük olacağını" söyledi.

Ebu Ubeyde, İsrail askerlerinin hedef alındığı özel operasyonlar gerçekleştirdiklerini, çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini kaydetti.

Öte yandan Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Kasasib Mahallesi'nde İsrail güçlerinin roketlerle hedef alındığı, çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Kassam Tugayları ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde İsrail ordusuna ait 3 tank ve bir askeri buldozeri hedef aldıklarını kaydetti.

İsrail tarafı kayıplarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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