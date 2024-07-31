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İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri öncülüğünde Cacabey Camisi'nde toplanan grup, tekbir getirerek sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için okunan duaların ardından İsrail saldırılarını lanetledi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri öncülüğünde Cacabey Camisi'nde toplanan grup, tekbir getirdi, slogan attı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için okunan duaların ardından sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Kırşehir Tahran İran Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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