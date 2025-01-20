Hamas'ın Serbest Bıraktığı Esirler Aileleriyle Kavuşturuldu
Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esirler, ateşkes anlaşması doğrultusunda aileleriyle buluştu. Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirler, Tel Aviv'deki Tel Hashomer Hastanesi'nde sevgi dolu bir kavuşma yaşadı.
- Hamas'ın serbest bıraktığı esirler aileleriyle bir araya geldi
TEL AVİV - Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esirler, aileleriyle bir araya geldi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılan 3 İsrailli esir ailelerine kavuştu. Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirler başkent Tel Aviv'deki Tel Hashomer Hastanesi'nde aileleriyle bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel