Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Saldırı

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Hamas'a ait İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusuna yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda bir buldozer imha edilirken, İsrail askerlerinin toplandığı alan da hedef alındı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait güçleri ve bir aracı hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğusu ile güneyinde düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla'ya bağlı Şahlat bölgesinde İsrail ordusuna ait "D9 buldozerin", "Yasin 105" füzesiyle imha edildiği ve bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

Ayrıca Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde bulunan İsrail askerlerinin toplandığı alanın da havan mermisiyle vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları dün yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğusunda 4 ekskavatörü hedef aldıkları saldırıda İsrail askerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
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