Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Operasyon

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri operasyonlarda İsrail askerlerine yönelik birçok saldırı düzenlediklerini açıkladı. Yapılan operasyonlarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları, Telegram sayfasından paylaştığı videoda, Gazze'de Kudüs Seriyyeleri ile birlikte bir dizi askeri operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

"Davud'un Taşları" adı verilen operasyon kapsamında, Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira bölgesinde keskin nişancı atışıyla İsrail ordusundan Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerin vurulduğu kaydedildi.

Operasyonunun 18 Haziran'da gerçekleştirildiği belirtilen görüntüde, Kassam keskin nişancısının hedef aldığı İsrail askerinin yere yığıldığı görülüyor.

Aynı bölgede 11 Haziran'da gerçekleştirilen bir diğer operasyonda da Kassam keskin nişancısının 2 İsrail askerini yaraladığı görüntülere yansıyor.

Kassam Tugayları, 16 Haziran'da Abasan el-Kebira bölgesinde bir İsrail zırhlı personel taşıyıcısının hedef alındığını ve bu saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Kassam'ın yayınladığı bir diğer görüntüde, bir Kassam mensubunun İsrail'e ait bir zırhlı araca el yapımı patlayıcı yerleştirdiği ve patlamanın ardından aracın alev aldığı anlar yer aldı.

Kassam Tugayları, 15 Haziran'da İsrail askerlerinin bulunduğu bir binayı TBG tipi tanksavar ve başka bir bireysel silahla hedef aldıklarını, saldırıda binada bulunan 11 askerden bazılarının öldüğü veya yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel
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