Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Dua Çağrısı

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki halkın sıkıntılarının kaldırılması için Arap ve İslam dünyasına dua etmeye çağırdı. Cemaatle dua edilmesi önerildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Arap ve İslam dünyasını, Gazze'de sabırla direnenlerin üzerindeki sıkıntıların kaldırılması için dua etmeye çağırdı.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, perşembeyi cumaya bağlayan gecede yatsı namazının hemen ardından camilerde ve halka açık meydanlarda, cemaat halinde 2 rekat namaz kılınıp, sıkıntı anında tavsiye edilen, "La ilahe illallahü'l-azimü'l-halim,

la ilahe illallahü rabbü'l-arşi'l-azim, la ilahe illallahü rabbü's-semavati ve rabbü'l-ard ve rabbü'l-arşi'l-kerim" duasının 100 kez okunarak, Gazze halkı için Allah'a niyazda bulunulması istendi.

Açıklamada, "Arap ve İslam aleminin evlatlarını, Gazze'de sabırla direnen ve nöbet tutan kardeşlerinin üzerindeki sıkıntıların kaldırılması ve musibetin giderilmesi için dua etmeye çağırıyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
