Üye Girişi
Haberler

Hamas'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına ciddi yaklaşımı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'deki Esirler ve Kayıplar Dosyası eski koordinatörü Yaron Blum, Hamas'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına varma konusunda ciddi olduğunu söyledi. Blum, Hamas'ın daimi bir ateşkese ulaşma çabası içinde olduğunu belirtti.

İsrail'deki Esirler ve Kayıplar Dosyası eski koordinatörü Yaron Blum, Hamas'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına varma konusunda ciddi olduğunu söyledi.

İsrail devlet televizyonuna konuşan Blum, "Netanyahu'nun 'Hamas ciddi değil' sözünü reddediyorum. Bilakis son günlerde gördüklerimiz ciddiyetlerini ispat ediyor, Halil Hayye ve başka bir Hamas yetkilisi Kahire'ye gittiler." dedi.

Blum, Hamas'ın daimi bir ateşkese ulaşma çabası içinde olduğunu belirterek, "Bunun İsrail'de kabul edilmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne paralel uzanan çevredeki Yahudi yerleşim yerlerini işaret eden Blum, güneyde yaşayanların tümü evlerine dönemezlerse, bu savaşın bitmesinin mümkün olmayacağını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamalarda Hamas'ın esir takası anlaşması konusunda ciddi olmadığını söylerken, İsrail muhalefeti ise Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşmasını başarısızlığa uğratmakla suçluyor.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve buna bağlı bir ateşkese imza atmak yerine savaşın devamı ve Refah kentine saldırının bir an önce başlatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title