Hamas'ın Gazze'deki Teknodrat Hükümet Oluşumunda Rolü Tartışılıyor

Gazze anlaşması kapsamında bölgede kurulacak teknokrat hükümetin oluşturulma sürecinde Hamas'ın da rol oynadığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, teknokrat hükümette bulunacak isimlerin belirlenmesine Hamas'ın da "gizlice" katıldığı öne sürüldü.

Gazze'yi yönetecek hükümetin "Hamas tarafından şekillendirildiği" iddia edilen haberde, listenin yarısının Hamas tarafından kendisine yakın isimlerden seçildiği diğer yarısının ise Filistin yönetimi tarafından belirlendiği ileri sürüldü.

Anlaşmanın arabulucusu olan ülkelerin bilgisi dahilinde Hamas'ın kurulacak hükümetin belirlenmesi sürecine "gizlice katıldığı" ve arabulucuların, özellikle de Mısır'ın tam listeyi de Hamas'a sunduğu savunuldu.

Öte yandan İsrail'in ABD'li yetkililerden sahada Hamas'ın silahsızlanmaya hazır olduğunu gösteren bir gelişme olmadan Gazze'nin yeniden inşasına başlanmamasını talep ettiği ve şu anda Gazze'deki tünellerin ortadan kaldırılmasının tartışılan konular arasında olduğu aktarıldı.

Gazze'yi yönetebilecek tek gücün Hamas olduğu kaydedildi

Ateşkesin sağlanmasının ardından Hamas'ın, İsrail tarafından desteklenen tüm çeteleri dağıttığı ve bu nedenle Gazze'yi yönetebilecek tek gücün Hamas olduğu kaydedildi.

Haaretz gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde ise İsrail ordusunun, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hamas'ın Gazze'deki kontrolünü yeniden tesis ettiğine inandığı aktarıldı.

Hamas'ın İsrail tarafından kendisine karşı desteklenen ve silahlandırılan çeteleri etkisiz hale getirdiği belirtilen haberde, askeri kaynakların Gazze'de Hamas'tan başka yönetici bir güç kalmadığını düşündüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun, ateşkes sonrasında Filistinlilerin Hamas'a karşı gösteriler düzenlemesini beklediği ama bunun yaşanmadığı vurgulandı.