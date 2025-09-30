Haberler

Hamas'ın Askere Saldırısı: Gazze'de Ölü ve Yaralılar Var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki İsrail askerlerine saldırı gerçekleştirdiğini, birçok askerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Saldırıda ayrıca bir tankın havaya uçurulduğu bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail birliklerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir okulun içinde konuşlanan İsrail askerlerinin ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.

İsrail askerlerine sıfır mesafeden açılan ateş sonucu askerlerin bir kısmının öldüğü bir kısmının ise yaralandığı kaydedildi.

Aynı yerde İsrail'e ait iki askeri araca vakum bombaları atıldığı, "Merkava" tipi bir tankın da başarıyla havaya uçurulduğu ifade edildi.

Olayın ardından ölü ve yaralıları almak için bölgeye İsrail helikopterlerinin acil iniş yaptığı aktarıldı.

Kassam Tugayları, pazar günü de Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde 10. Cadde yakınlarında İsrail'e ait "Merkava" tipi bir tankı hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA / Güncel
