Hamas ile Mısır Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır İstihbarat Bakanı Abbas Kamil ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye ve beraberindeki heyet resmi davet üzerine Mısır'a gitti.

Heniyye, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Bakanı Kamil ile yaptığı görüşmede, Filistin meselesindeki son gelişmelerin yanı sıra, İsrail hükümetinin mevcut koşulları ışığında riskler ve zorlukları ve bunlarla nasıl yüzleşileceği konusu ele alındı.

Mısır ile sürekli işbirliği ve ortak koordinasyonun geliştirilmesi durumunun konuşulduğu görüşmede ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki mevcut durum, ablukanın sonuçları ve ablukayı hafifletmenin ve bitirmenin yolları konuşuldu.

Mısır makamlarından söz konusu ziyarete ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.