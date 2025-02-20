Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes Sonrası Gazze'ye Yardım Gönderildi

KAHİRE, 20 Şubat (Xinhua) -- Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'nden 680 Filistinli hasta ve 1.850 refakatçi, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a giriş yaptı.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 130.000 tonun üzerinde yardım malzemesi ve 20.000 çadır taşıyan 7.000 tır, Mısır'ın İsrail ve Gazze'yle olan sınır kapılarından geçerek Gazze'ye ulaştı.

Gazze'nin Mısır'la tek sınır kapısı olan Refah'ın açılmasının ardından 1 Şubat'ta ilk hasta ve refakatçi grubu Mısır'a girmişti.

Refah Sınır Kapısı, Mısır'dan, diğer ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardımların ulaştırılmasında kritik öneme sahip.

Sınır Kapısı, ateşkes anlaşması kapsamında 19 Ocak'ta Mısır tarafından yeniden açıldı. Mayıs 2024'ten bu yana geçidin Filistin tarafını İsrail kontrol ediyor.