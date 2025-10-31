Hamas, İki İsrailli Rehinenin Cesetlerini Teslim Etti

(ANKARA)- Hamas, Gazze'deki ateşkesin İsrail'in Filistin genelindeki saldırılarıyla ihlal edilmesinden bir gün sonra, iki İsrailli rehinenin cesedini daha Kızılhaç aracılığı ile İsrail'e teslim etti.

Hamas, iki İsrailli rehinenin daha cesetlerini Kızılhaç üzerinden İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu yaptığı resmi açıklamada, "Rehineler Amiram Cooper ve Sahar Baruch'un cesetlerinin, kimlik tespit sürecinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere İsrail'e iade edildiğini" bildirdi.

Ateşkes anlaşması kapsamında Hamas, yaklaşık 2 bin Filistinli mahküm ve savaş tutuklusu karşılığında hayattaki tüm rehineleri serbest bırakırken, İsrail de askerlerini geri çekmiş, saldırılarını durdurmuş ve bölgeye yardımların girişini artırmıştı. Hamas ayrıca, savaşta öldürülen 360 Filistinli militan karşılığında ölen 28 rehinenin tamamının cenazesini teslim etmeyi kabul etmişti. Perşembe gününe kadar 15 ceset teslim edilmişti.

İsrail, "Hamas'ın Gazze'de kalan rehinelerin cesetlerini teslim etme konusunda çok yavaş kaldığını" iddia ederken, Hamas ise "tüm cenazelerin yerini tespit etmenin ve çıkarmanın zaman alacağını" ifade etti.

İsrail'in saldırılarında öldüğüne inanılan binlerce Filistinli ise hala kayıp olduğu belirtildi.

İsrail yine saldırı düzenledi

İsrail ordusu (IDF), dün gece saatlerinde Gazze'ye yine saldırı düzenledi. Katar basınına konuşan görgü tanıkları, "Şafak vaktinden önce İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki bölgelere 10 hava saldırısı düzenlediğini, tankların ise kuzeydeki Gazze şehrinin doğusunu bombaladığını" söyledi. Saldırılarda can kaybı bildirilmedi.

İsrail ordusu, Gazze'de güçlerinin hala konuşlu olduğu bölgelerde "askerlere tehdit oluşturan terörist altyapıya karşı hassas saldırılar gerçekleştirdiğini" duyurdu.

İsrail, bir askerinin ölümüyle sonuçlanan Filistin saldırısına misilleme olarak birden fazla kez bombardıman düzenledi. Gazze'deki sağlık yetkilileri, "bu saldırılarda 104 kişinin hayatını kaybettiğini" açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında ölen 104 kişi arasında 46 çocuk ve 20 kadın bulunduğunu ifade etti. İsrail ise "Saldırılarının militanları hedef aldığını" ileri sürdü.

Donald Trump'ın planının önündeki engeller

Rehinelerin cesetlerinin çıkarılması ve teslim edilmesi konusundaki anlaşmazlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Barış Planı" için zorlayıcı unsurlardan biri haline geldi. Gazze'nin gelecekteki yönetimi ve Hamas'ın silahsızlandırılması talebi de dahil olmak üzere, Hamas ve İsrail'in önünde çok sayıda yapılması gereken madde bulunuyor.

Aynı zamanda taraflar, ateşkesi ihlal etme konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.