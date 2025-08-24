Hamas, Hollanda'daki Bakanların İstifasını Kucakladı

Hamas, Hollanda'da koalisyondaki bakanların istifasını, "cesur ve ahlaki bir duruş" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın sergilediği tutum ve diğer bakanlarla birlikte istifa etmesinden övgüyle söz edildi.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım ve açlık savaşına karşı bu ilkeli tavır, insani değerleri temsil etmekle beraber, uluslararası hukuka bağlılığı teyit ediyor. Ayrıca masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi gerektiği konusunda güçlü bir mesaj veriyor." ifadesi kullanıldı.

İstifaların, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de kıtlık ilan ettiği bir zamanda gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, atılan bu adım, uluslararası toplumun "İsrail'i boykot etmesi, onu cezalandırarak, soykırım ve açlık suçlarını durdurması için baskı yapması yönünde bir motivasyon" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, diğer hükümetlerden de "ahlaki ve siyasi sorumluluklarını üstlenmeleri, faşist işgal politikalarını reddetmeleri, caydırıcı yaptırımlar uygulamaları ve katliamları durdurmak ve Filistin halkına uygulanan ablukayı kaldırmak için derhal harekete geçmeleri" istendi.

Hollanda'da NSC'li bakanların istifası

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Hollanda parlamentosunda 21 ve 22 Ağustos'ta İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getirmişti.

Veldkamp, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirterek, istifa kararı aldığını bildirmişti.

NSC Genel Başkanı, geçici hükümetin Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum da gazetecilere yaptığı açıklamada, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki diğer NSC'li balkanların da istifa ettiğini söylemişti.

Van Hijum, bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanı'mız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." demişti.