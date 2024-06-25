Hamas Heyeti Moskova'da Temaslarda Bulundu

Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki heyetin, başkent Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Merzuk, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, "7 Ekim 2023'te saldırılar esnasında ele geçirilen 2 Rus vatandaşı dahil esirlerin acilen serbest bırakılması gerektiğini" vurguladı.

Filistinliler arasındaki birliğin yeniden tesis edilmesi konusu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu görüşmede, Bogdanov, " Filistin'de önde gelen siyasi güçler ile hareketleri arasında Filistin Kurtuluş Örgütü platformunda birliğinin sağlanmasını ileride desteklemeye devam edeceklerini" ifadesini kullandı.