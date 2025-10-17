Hamas Heyeti Mısır'da Gazze'nin Güvenliği İçin Görüşmelere Başladı

KAHİRE, 17 Ekim (Xinhua) -- Hamas heyeti, Gazze'nin savaş sonrası güvenliği ve İsrail'le varılan ateşkesin uygulanmasını Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere perşembe günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Adlarının açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya konuşan Mısırlı kaynaklar, görüşmelerin ana gündem maddesinin, Mısır ve Ürdün'de eğitilmiş yaklaşık 1.000 Filistinli güvenlik personelinin Gazze'de düzeni sağlamak üzere görevlendirilmesi olduğunu belirtti. Kaynaklar, planın bölgede istikrarı sağlama ve Filistin Yönetimi'nin kontrolünü tesis etme çabalarının bir parçası olduğunu kaydetti.

Görüşmelerde Hamas'ın Gazze'deki güvenlik yapılanmasından çekilmesi ve ABD destekli barış planı kapsamında silahlarını teslim etmesi konusunun da ele alındığı belirtildi.

İsrail'in Avrupa Birliği gözetiminde ve Filistin Yönetimi'nin ekibi öncülüğünde pazar günü Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını yeniden açmayı kabul ettiğini açıklayan kaynaklar, bu düzenleme ile hastaların, yaralıların ve yolcuların her iki yönde geçişine izin verileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonunun haberine göre Mısır, savaş sonrası Gazze'yi yönetmek üzere ortak bir yönetim organı kurulmasını görüşmek için daha kapsamlı bir Filistin toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hamas ve İslami Cihat'tan üst düzey heyetlerin Mısırlı arabulucularla ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.

Hamas ve İsrail geçtiğimiz cuma günü Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin arabuluculuğunda, Gazze'de iki yıl süren çatışmaların ardından bir ateşkes anlaşması imzaladı.

Gazze sağlık yetkililerinin verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 68.000 Filistinli hayatını kaybederken, 170.000'den fazla kişi de yaralandı. Ateşkese rağmen, 11 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 23 kişi hayatını kaybetti ve 122 kişi yaralandı.