Hamas Heyeti Mısır'da 60 Günlük Ateşkes İçin Görüşmelere Başladı

KAHi Hamas'tan bir heyetin, Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkese varılabilmesi için Kahire'nin yürüttüğü çabalar kapsamında Mısır'a geldiği bildirildi.

Kahire el-İhbariyye kanalının ismini vermediği Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti, Gazze'de ateşkes müzakerelerini istişare etmek üzere Mısır'a ulaştı.

Hamas heyetinin Mısır ziyaretinin, müzakerelerde (geçen ay Tel Aviv ve Washington heyetlerinin çekilmesinden bu yana) yaşanan durgunluğun ardından geldiğini aktaran kaynaklar, anlaşmazlıkların aşılması ve Gazze'de geçici bir ateşkese ulaşılması için Kahire'nin tüm taraflarla yoğun temaslar yürüttüğünü ifade etti.

Kaynaklar ayrıca Kahire'deki toplantılarda "ateşkesin sağlanması ve 60 günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması" konularının ele alınacağını belirtti.

Kahire'deki müzakerelerin, "ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması ve bir ateşkes anlaşmasına doğru ilerleme sağlanması" amacını taşıdığını ifade eden kaynaklar, Mısır'ın ateşkes konusundaki çabalarının, şu anda Gazze Şeridi'ne yardım girişini sağlama yönünde yürütülen çalışmalarla eş zamanlı olarak devam ettiğini kaydetti.

İsrailli müzakere heyeti arasında görüş ayrılığı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberde, "kısmi bir anlaşma teklif edilse dahi, müzakerelerde mevcut aşamada ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı konusunda İsrail müzakere heyeti üyeleri arasında görüş ayrılığı bulunduğu" belirtilmişti.

İsrail müzakere heyeti arasındaki anlaşmazlığa ilişkin detay verilmedi.

Hamas heyetinin, Mısır'daki temasları sırasında hareketin silah bırakması ve 50 esirin tek seferde serbest kalmasını sağlayacak "kapsamlı bir anlaşma" girişimini ele alacağı iddia edilmişti.

Ayrıca haberde, arabulucuların İsrail ve Hamas'ın gelecek günlerde müzakere masasına dönmeleri için baskıyı artırmasının beklendiği kaydedilmişti.

Hamas, birçok kez, "direnişin silahsızlandırılması" ya da Gazze'den çekilmesi yönündeki her türlü öneriyi reddetmiş, Gazze'nin geleceğine ilişkin her türlü düzenlemenin Filistinli tarafların uzlaşısıyla yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Gazze'de 20'si sağ olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.

Hamas, birçok kez İsrail'in soykırımı sona erdirmesi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri "tek seferde" serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar öne sürerek bu öneriden kaçınıyor.