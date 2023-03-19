Hamas heyeti Hizbullah Genel Sekreteri ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamaya göre Aruri başkanlığındaki Hamas heyeti, Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile bir araya geldi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler ve İsrail'deki olayları görüşen ikili, bölgedeki siyasi gelişmeleri, direniş gruplarına düşen sorumlulukları da masaya yatırdı.

İsrail güçleri, son aylarda Nablus ve Cenin başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenliyor; baskınların ardından çıkan olaylar çatışmaya dönüşüyor.