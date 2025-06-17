Hamas, Han Yunus'ta İsrail Askerlerine Saldırı Düzenledi

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Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail askerlerini taşıyan iki aracı hedef aldığını açıkladı. Saldırı sonrası araçlarda yangın çıktığı ve bölgeye İsrail ordusunca helikopter gönderildiği belirtildi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini taşıyan iki aracı hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile dün Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebira bölgesinde İsrail'e ortak saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerini taşıyan iki aracın patlayıcılarla hedef alındığı aktarıldı.

Saldırının ardından araçlarda yangın çıktığı ve bölgeye İsrail ordusunca tahliye helikopterleri gönderildiği ifade edildi.

Kassam Tugaylarının ayrıca Abasan Kebira'nın doğusunda İsrail ordusundan bir grubu antipersonel patlayıcıyla hedef aldığı, olayda ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 55 bin 493 Filistinli yaşamını yitirdi, 129 bin 320 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
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