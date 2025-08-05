Hamas, Han Yunus'ta İsrail Askerlerine Saldırdı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı aracı hedef aldıklarını duyurdu. Saldırıda, araçta bulunan askerlerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail askerlerini taşıyan zırhlı aracı hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuzeydoğusunda şiddetli patlayıcılarla İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı aracı havaya uçurdukları belirtildi.

Saldırı sonucu personel taşıyıcı araçta bulunan İsrailli askerlerin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, daha sonra İsrailli askerlerin taşınması için olay yerine helikopter indiği ifade edildi.

Han Yunus kentindeki bazı askerlerin de havan topuyla hedef alındığı paylaşılan açıklamada, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde İsrail askeri karargahının havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel
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