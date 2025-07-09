Hamas, Han Yunus'ta İsrail Askerini Öldürdü

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus kentinde bir İsrail askerini öldürdüklerini ve silahını ganimet olarak aldıklarını açıkladı. Kassam Tugayları, askeri operasyona dair detayları paylaştı.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail askerini öldürdükten sonra silahını ganimet olarak aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Han Yunus'un doğusundaki Büyük Abasan bölgesinde düşman araçları ve askerlerinden oluşan bir gruba yönelik saldırı imkanı bulduk." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada askeri operasyona ilişkin, İsrail'e ait bir Merkava tankı, askerleri taşıyan bir araç ve iki askeri kepçenin Kassam yapımı "Yasin 105" adlı roketlerle hedef alındığı vurgulandı.

Roketli saldırının ardından Kassam unsurlarının İsrail askerlerini hafif silahlarla hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinden birinin esir alınmak istendiği ancak savaş şartlarından dolayı buna imkan bulunmadığı ve askerin orada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca öldürülen askerin silahının savaş ganimeti olarak alındığı ve çatışmaların ardından bölgeye ölü ve yaralıları almak üzere helikopterlerin indiğinin gözlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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