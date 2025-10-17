Haberler

Hamas, Gazze Yönetimi için Toplum Destek Komitesi Kurulmasını Talep Etti

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi'nin derhal kurulması ve İsrail ordusunun çekilmesi çağrısında bulundu. Mısır, Katar ve Türkiye'nin barış çabalarını takdir etti.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi'nin kurulmasının derhal tamamlanması ve ateşkes sonrası düzenlemeler kapsamında İsrail ordusunun mutabık kalınan yerlerden çekilmesinin tamamlanması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin yönetimini üstlenmek üzere ulusal düzeyde mutabakata varılan bağımsızlardan oluşan bir grup olan Toplum Destek Komitesi'nin kuruluşunun derhal tamamlanması ve İsrail güçlerinin mutabık kalınan yerlere çekilmesinin tamamlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, Mısır, Katar ve Türkiye'nin son iki yıldır savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak için sarf ettikleri çabaların takdirle karşılandığı belirtilerek, anlaşma onaylanana kadar görüşmelere ev sahipliği yapma ve engelleri aşma konusunda üstlendikleri role işaret edildi.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Filistin davasına uluslararası platformlarda verdikleri destekten dolayı Rusya, Çin ve Kolombiya'ya ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki siyasi ve hukuki tutumlarından dolayı teşekkür edildi.

İsrail'in işlediği suçları ifşa eden ve Filistin halkının çektiği acıları kamuoyuna duyuran medya kuruluşlarına teşekkür edilen açıklamada, medyanın baskılara rağmen gerçeğin yanında durduğu, baskı ve terör söylemini benimsemeyi reddettiği vurgulandı.

Hamas, Aralık 2024'te Mısır'ın Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere bir Toplum Destek Komitesi kurulması önerisini onayladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
