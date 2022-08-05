İslami Cihad Hareketi: İsrail sivil hedefleri vurdu

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de vurduğu hedeflerin sivil yapılar olduğunu, saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Şihab, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği, aralarında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin de olduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası AA muhabirine açıklama yaptı.

"Filistin direnişinin İsrail'in saldırılarına ve suçlarına birlik içinde karşılık vereceğini" belirten Şihab, "İslami Cihad Hareketi, saldırıya güçlü ve cesurca karşılık verecek, düşmanın bölgeyi tekeline almasına müsaade etmeyecek." diye konuştu.

İsrail ordusundan İslami Cihad Hareketinin 10'dan fazla üyesinin hedef alındığına dair yapılan açıklamayı yalanlayan Şihab, " İsrail'in tüm hedefleri sivil yapılardı." dedi.

Şihab, saldırıya verilecek karşılığa ilişkin şu an tüm verilerin toplanıp değerlendirildiğini, gelecek saatlerin "birçok sürpriz" doğuracağını ifade etti.

İsrail'in, Mısır'ın ateşkes çabalarının önünü kesmek için Gazze'yi vurduğunu kaydeden Şihab, saldırının, bölgede tansiyonun düşürülmesini öneren Mısırlılarla görüşmeden bir saat sonra gerçekleştiğine dikkati çekti.

İslami Cihad Sözcüsü, hareketin, saldırı öncesinde Mısırlıların önerisine olumlu karşılık vermeyi planladığını aktardı.

Mısır, İsrail'in İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi Batı Şeria'da gözaltına almasından sonra gerginliğin azalması için çaba sarf etmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Şihab daha önce Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.