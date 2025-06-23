Hamas, Gazze Şeridi'nde 3 İsrail askerini öldürdüğünü açıkladı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde düzenledikleri saldırıda 3 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu. Saldırının detayları hakkında ise fazla bilgi verilmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenledikleri saldırıda 3 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, mensuplarının kuzeydeki Cibaliya kentinin doğusunda, hafif silahlarla 3 İsrail askerini doğrudan hedef alarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Açıklamada saldırının detaylarına ya da tam zamanına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kassam Tugayları ayrıca Han Yunus'un doğusundaki "Sanati" adlı yeni kurulan bir İsrail askeri noktasının pazar günü orta çaplı havan toplarıyla hedef alındığını belirtti. Bu saldırıya dair can kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana 428'i kara operasyonlarında olmak üzere 871 İsrail askeri öldü, 2 bin 738'i Gazze'deki kara çatışmalarında olmak üzere 6 bin asker yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel
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