Hamas: Gazze İşgal Planı Yeni Bir Soykırımın Başlangıcı

Hamas, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın bugün Gazze kentini işgal planlarını onaylayacak olmasının, bölgede yeni bir soykırım ve kitlesel tehcir dalgasının başlangıcı anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı'nın bugün Gazze kentini işgal planlarını onaylama ve askeri saldırıları hızlandırma niyeti, 100 binlerce Gazzelinin ve kente sığınanların kitlesel soykırıma ve zorla göç ettirilmesine yönelik yeni bir dalganın ilanı anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in söz konusu planlarının "büyük bir savaş suçu" anlamına geldiği ve bunun İsrail'in 22 aydır sürdürdüğü soykırımın bir parçası olduğu, ABD'nin de bu sürece destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği ve yetersizliğinin İsrail'in saldırgan tutumunu cesaretlendirdiği vurgulandı.

"Yardımlar vahşi bir planı örtbas etmeye yönelik aldatıcı bir hamle"

Gazze'ye insani yardım adı altında çadır gönderme girişimlerinin ise işgal güçlerinin hazırladığı vahşi bir planı örtbas etmeye yönelik aldatıcı bir hamle olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletlerin, bu adımları insan hakları ve insani standartlar açısından kabul edilemez bulduğuna dikkat çekildi.

Gazze'deki durumun Batı Şeria'daki işgaller ve yerleşimcilerin saldırılarından bağımsız olmadığı, günlük baskınlar, silahlı yerleşimci saldırıları ve mülkiyet tahribatının İsrail'in Filistinlileri topraklarından çıkarmaya ve kutsal mekanları Yahudileştirmeye yönelik stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Filistin halkını yerinden etme adımları "Büyük İsrail" hayaliyle bağlantılı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Filistin halkını yerinden etmeye yönelik adımlarının "Büyük İsrail" hayali ile bağlantılı olduğu, bu planın Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan ve Irak gibi ülkeleri de hedef aldığı vurgulandı.

Bu tehlikeye karşı Filistin halkının ve direniş güçlerinin desteklenmesi ve Arap-İslam ülkelerinin İsrail'in bu saldırgan projelerine karşı somut adımlar atması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu kritik dönemde ulusal bir duruş ve kapsamlı bir direniş stratejisinin hayata geçirilmesi, Filistin halkının toprağını ve kimliğini koruma mücadelesinin desteklenmesi talep edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak üzere bugün ordu yetkilileriyle genişletilmiş bir toplantı düzenleyeceği belirtilmişti.