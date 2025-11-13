Hamas, Gazze'deki Esirin Cenazesinin Teslim Edileceğini Açıkladı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze Şeridi'nde kaybolan 4 esirden birinin cenazesinin bu akşam teslim edileceğini duyurdu. Cenaze, Uluslararası Kızılhaç tarafından alınarak İsrail'e getirilecek.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 4 esirden birinin cenazesinin bu akşam teslim edileceğini bildirdi.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yürütülen çalışmalar sonucunda 1 esirin cenazesinin bulunduğu belirtildi.
Cenazenin bu akşam yerel saatle 8'de teslim edileceği ifade edildi.
Uluslararası Kızılhaç'ın teslim alması beklenen cenaze, daha sonra İsrail'e getirilecek.
Kassam Tugayları 10 Ekim'de varılan ateşkes kapsamında Gazze'deki 28 ölü esirden 24'ünün cenazesini teslim etmişti.
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel