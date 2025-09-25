Hamas, Gazze'de İsrail Tankını Vurdu: Askerler Öldü ve Yaralandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait tankı vurmaları sonucu içindeki askerlerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptıkları açıklamada, İsrail'in kara ve hava saldırıları altındaki Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesinde bir tankı vurduklarını belirtti.

İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tank mürettebatı askerler öldü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.