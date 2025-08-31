Hamas, Gazze'de İsrail Tankını ve Buldozerini Hedef Aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde ilerleyen bir İsrail tankı ile askeri buldozerin hedef alındığını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nin güneybatısındaki 8. Cadde'de bir İsrail Merkava tankının Yasin 105 füzesi, bir D9 askeri buldozerinin ise Şavaaz patlayıcısıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin zayiat verip vermediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, İsrail ordusu da olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta Gazze kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya başlamış ve kenti "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etmişti.

Uluslararası raporlara göre İsrail, Filistinli grupların saldırıları sonucu oluşan kayıplara ilişkin medya organlarına sıkı askeri sansür uyguluyor. Bu sansürün, kamuoyunda moral bozukluğunu önlemeyi de hedeflediği ifade ediliyor.

İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, Gazze'ye yönelik imha savaşının başlangıcından bu yana 900 asker öldü, 6 bin 213 asker yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonları durdurmaya yönelik çağrı ve kararlarını görmezden gelen İsrail, Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 63 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 256 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu.

Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, yaşanan kıtlık nedeniyle 124'ü çocuk 339 Filistinli yaşamını yitirdi.