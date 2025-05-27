Hamas, Gazze'de İsrail Ordusuna Saldırdı

Hamas, Gazze'de İsrail Ordusuna Saldırdı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde bir İsrail piyade birliğini hedef aldıklarını ve bazı askerlerin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Saldırı, 25 Mayıs'ta Beyt Lahiya bölgesinde gerçekleşti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusundan 10 kişilik bir piyade birliğini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, "25 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın Atatra bölgesinde 10 kişilik bir Siyonist piyade askeri birliği, anti-personel roketle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda "İsrail güçlerinden bazılarının öldüğü veya yaralandığı" belirtildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 858 asker öldü, 5 bin 906 asker yaralandı.

Kaynak: AA / Yusuf Alioğlu - Güncel
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