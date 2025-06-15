Hamas, Gazze'de İsrail Ordusuna Ait Buldozer Sürücüsünün Vurulduğunu Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde bir buldozer sürücüsünün keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu açıkladı. Olayın 8 Haziran'da El-Muntar Caddesi'nde gerçekleştiği bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde İsrail ordusuna ait bir buldozer sürücüsünün keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda yer alan El-Muntar Caddesi'nde 8 Haziran'da İsrail ordusuna ait bir buldozer sürücüsünün keskin nişancı ateşiyle vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
LGS sona erdi! İşte sorular ve cevaplar

Maraton sona erdi! İşte LGS cevap anahtarı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İsrail'e destek için geldi! İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.