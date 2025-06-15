Hamas, Gazze'de İsrail Ordusuna Ait Buldozer Sürücüsünün Vurulduğunu Duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde İsrail ordusuna ait bir buldozer sürücüsünün keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda yer alan El-Muntar Caddesi'nde 8 Haziran'da İsrail ordusuna ait bir buldozer sürücüsünün keskin nişancı ateşiyle vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.