Hamas Gazze'de İsrail Askerlerine Saldırdı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerine yönelik saldırılarda bulunduğunu duyurdu. İddialara göre, çeşitli hedeflere yapilan saldırılarda görüntüler yayımlandı. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ise devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde 2 İsrail askeri birliğini hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından, Beyt Lahiya'nın Atatara Mahallesi'nde bir eve sığınan İsrail askerlerinin ve bölgede yaya olarak bulunan diğer bir birliğin hedef alındığı anlara ilişkin görüntüler yayımlandı.

Saldırıların tarihi, hedef alınan asker sayısı ve ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kassam Tugayları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Batn Semin bölgesinde, "Merkava" tipi İsrail tankını roketle hedef aldıklarını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde, İsrail ordusuna ait bir buldozer sürücüsünün keskin nişancı ateşiyle vurulduğu da duyurulmuştu.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 362'ye, yaralıların sayısı da 128 bin 741'ya yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 274'e, yaralıların sayısı da 2 bin 532'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hamdi Yılmaz - Güncel
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