Hamas, Gazze'de İsrail Askerlerine Pusu Kurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde kurduğu "karmaşık pusuda" ölen ve yaralanan İsrail askerleri olduğunu açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin doğusuna giren İsrail askerlerine karmaşık bir pusu kurulduğu belirtildi.

Pusuda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca Tuffah Mahallesi'nin doğusundaki Es-Surani Dağı'nda İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tank ve askeri buldozerin Yasin 105 füzeleriyle hedef alındığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu da bugün yaptığı açıklamada, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda kuzeydeki Beyt Hanun bölgesinde 1 kıdemli subayının öldüğünü, 3'ü ağır 5 askerinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 848 oldu.