Hamas: Gazze'de çocukların soğuktan ölme sebebi, devam eden abluka ve yeniden imarın engellenmesi

Hamas, Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısının artmasının ardında İsrail'in abluka politikası ve yeniden imarı engelleyen durumların yattığını belirtti. Hamas Sözcüsü Kasım, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Hamas, Gazze'de çocukların soğuktan ölmesinin sebebinin, İsrail'in uyguladığı abluka ve yeniden imarın engellenmesi olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir aylık bir bebeğin daha soğuktan hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulundu.

Gazze'deki çocukların yaşanan şiddetli soğuk ve uygun barınma koşullarının olmaması nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ettiğini ifade eden Kasım, Gazze'de yeniden imarın engellenmesi ve ablukanın devam etmesi nedeniyle yaşanan bu ölümlerin suç teşkil ettiğini kaydetti.

Kasım, "geçici barınakların temini ve yeniden imar için yaptıkları çağrıların, önceden saldırılardan bugün ise soğuktan ölen çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda dünyayı harekete geçirmemesinin üzücü olduğunu" dile getirdi.

Kasım, uluslararası topluma, barınak ve ısıtıcı malzemelerin olmadığı Gazze'de toplu ölümler yaşanmaması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kasım ayrıca, ABD yönetiminden, İsrail'i, ateşkese uyma, yardım maddelerinin girişi, sınır kapılarının açılması ve barınak girişine izin verilmesi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamasını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, 1 aylık bebeğin ölümüyle soğuktan ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed
