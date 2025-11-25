Hamas, Gazze'de Bir Esirin Cenazesini Daha Teslim Edecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde yapılan aramalar neticesinde bulunan bir esire ait cesedi daha teslim edeceğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde ulaşılan bir esirin cenazesinin bugün yerel saatle 16.00'da teslim edileceği belirtildi.

Söz konusu cesedin esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 2 esirin cenazesi kalmış olacak.

Gazze'de ikisi İsrailli, biri de Taylanlı olmak üzere 3 esirin cenazesi kalmıştı.

Kassam Tugayları, 10 Ekim'de varılan ateşkes kapsamında Gazze'deki 28 ölü esirden 25'nin cenazesini teslim etmişti.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridindeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.???????