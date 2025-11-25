Haberler

Hamas, Gazze'de Bir Esirin Cenazesini Daha Teslim Edecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde yapılan aramalar sonucunda bulunan bir esire ait cesedi teslim edeceğini açıkladı. Bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşecek teslimat ile birlikte, Gazze'de halen iki esirin cenazesi kaldığı ifade edildi.

Gazze'de ikisi İsrailli, biri de Taylanlı olmak üzere 3 esirin cenazesi kalmıştı.

Kassam Tugayları, 10 Ekim'de varılan ateşkes kapsamında Gazze'deki 28 ölü esirden 25'nin cenazesini teslim etmişti.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridindeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.???????

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
