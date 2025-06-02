Hamas, Gazze'de Ateşkes için Müzakerelere Başlamaya Hazır

Hamas, Gazze'de Ateşkes için Müzakerelere Başlamaya Hazır
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Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yeni dolaylı müzakerelere derhal başlamaya hazır olduklarını duyurdu. Katar ve Mısır tarafından yürütülen arabuluculuk çalışmalarına teşekkür edilen açıklamada, Gazze'deki insani krizi sona erdirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak amaçlanıyor.

GAZZE/KUDÜS, 2 Haziran (Xinhua) -- Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik dolaylı müzakerelere derhal başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Hamas, pazar günü yaptığı açıklamada ateşkes anlaşması için Katar ve Mısır'ın yürüttükleri arabuluculuk çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Hamas, "karşı tarafla" sürüncemede kalan konuları ele almak üzere "yeni bir dolaylı müzakere turuna derhal başlamaya" hazır olduklarını vurguladı.

Açıklamada görüşmelerin amacının, Gazze'deki "insani felaketi" sona erdirmek, Filistin halkına yardım ulaştırılmasını sağlamak ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesiyle kalıcı ateşkesi sağlamak olacağı kaydedildi.

İsrail'den Hamas'ın açıklaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, kara harekatının Gazze Şeridi'nin hem güney hem de kuzey kesimlerindeki bölgelere doğru genişletilmesi emrini verdiğini duyurdu.

Zamir, İsrailli rehinelerin geri dönmesine ve Hamas'ın kesin yenilgiye uğratılmasına yönelik koşullar yaratılıncaya kadar operasyonların genişletileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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